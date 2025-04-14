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15:12, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик-иноагент назвал высшее образование ненужным

Стендап-комик Руслан Белый заявил о бесполезности высшего образования
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @nemolchy / YouTube

Переехавший из России в Испанию известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал высшее образование бесполезным. Об этом он заявил в одном из эпизодов шоу «Культурная разница», запись которого опубликована на его YouTube-канале.

По словам Белого, в последнее время он начал придерживаться идеи о том, что высшее образование не нужно, и вместо его получения стоит уделить время изучению других вещей.

«Мне ни одно высшее образование не пригодилось. Можно сколько угодно спорить, что это база, благодаря ей что-то происходит, у тебя какая-то насмотренность, наученность и так далее. Но я считаю, что в современном мире надо изучать только языки», — отметил Белый. Также комик уточнил, что у него два высших образования, военное и сельскохозяйственное.

Ранее сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Руслана Белого на отказ снять с него статус иностранного агента. Белый подал жалобу 22 февраля 2025 года.

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