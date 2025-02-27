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12:42, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Руслана Белого отказались исключать из реестра иногентов

Суд не удовлетворил жалобу комика Белого на отказ снять с него статус иноагента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @ruslan_belyy_

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу стендап-комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой собеседника в суде.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщили в инстанции.

22 февраля стало известно, что Белый подал жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента во Второй кассационный суд. Дату заседания назначили на 27 февраля.

В ноябре 2024 года Мосгорсуд также отказал Белому в исключении из реестра иноагентов. Присвоение статуса стендаперу признали законным.

Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Сообщалось, что комик выступал против проведения спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ Вооруженных Сил России (ВС РФ).

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