Уехавший из России Мэддисон назвал зарплату 200 тысяч в Москве «нищей темой»

Блогер Мэддисон назвал зарплату 200 тысяч в Москве «нищей темой»

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил в своем Telegram-канале, что зарплата 200 тысяч рублей в Москве является «нищей темой».

Мэддисон отметил, что в споре ему говорят, что люди, которые получают в Москве 200 тысяч «богачи», но блогер не согласен. По его мнению, 600 тысяч — это «стартовый средний уровень», а 200 тысяч получают курьеры и таксисты.

Ранее Мэддисон возмутился высокими ценами на жилье в Лос-Анджелесе. Он заявил, что центр города с деловыми кварталами занимает небольшую часть города. Остальная территория — это «субурбия», то есть районы с массовой жилой застройкой, но недостатком инфраструктуры. «Странно это. С Москвой, например, сравнивая, ты просто думаешь: "Вау, вот это разница"», — высказался блогер о различиях российской столицы и Лос-Анджелеса.