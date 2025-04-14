Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Вторгшийся в российское воздушное пространство дрон был уничтожен около 12:10 мск, уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Дроны, выполненные по такой схеме, способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели. Вероятно, один из таких беспилотников весом около 200 килограммов 14 апреля нашли в Курской области.

В ночь на 14 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил еще об одной атаке беспилотника ВСУ. По его словам, при ударе пострадал один человек – его госпитализировали.