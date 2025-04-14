Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

Устранение боевика ВСУ Юлы в Сумах назвали ответом на обстрелы приграничья РФ

Ликвидация командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Юрия Юлы в Сумах стало ответом на обстрелы по приграничью России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военная хроника».

«Это устранение носителя практического опыта и связей, напрямую влияющего на организацию артобстрелов вглубь российской территории», — отмечено в публикации.

Подчеркивается, что ликвидацию командира такого уровня можно рассматривать как предупреждение со стороны России не только для офицеров ВСУ, но и для их «кураторов».

Ранее российские войска нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами. Целью стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ.