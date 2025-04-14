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14:22, 14 апреля 2025Россия

В Минобороны России назвали цель удара ракетами «Искандер-М» по украинским Сумам

Минобороны РФ: Целью удара по Сумам стал командный состав группы «Северск»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

13 апреля российские войска нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель атаки журналистам назвали в Минобороны Российской Федерации (РФ).

Как уточнили в ведомстве, удар проведен в условиях противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства. В результате атаки ликвидированы более шестидесяти украинских военнослужащих.

В Минобороны также осудили украинские власти, заявив, что они используют мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя массовые мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Сумам, напомнил, что российские войска «наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

О ракетной атаке по центру украинских Сум стало известно 13 апреля. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались награды. В результате был ликвидирован командир 27-й артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла

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