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14:08, 14 апреля 2025Россия

Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

Песков об ударе по Сумам: ВС России бьют исключительно по военным целям
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары исключительно по военным целям. Об этом, комментируя удар по украинским Сумам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал Песков.

Он также отметил, что в вопросе ударов по объектам на Украине нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает министерство обороны России. В администрации президента, как отметил официальный представитель Кремля, не комментируют сам ход специальной военной операции на Украине.

Об ударе по центру Сум стало известно 13 апреля. Сообщалось, что его нанесли во время награждения бойцов ВСУ и иностранных наемников, Украина обвинила в ударе Россию. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, заявила, что Киев пытается выдать события в Сумах на Украине за «новую Бучу» и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт.

Впоследствии стало известно, что ударом по Сумам удалось ликвидировать командира бригады ВСУ Юрия Юлу, воинское соединение которого, предварительно, участвовало во вторжении в Курскую область.

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