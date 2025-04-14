Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

Песков об ударе по Сумам: ВС России бьют исключительно по военным целям

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары исключительно по военным целям. Об этом, комментируя удар по украинским Сумам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал Песков.

Он также отметил, что в вопросе ударов по объектам на Украине нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает министерство обороны России. В администрации президента, как отметил официальный представитель Кремля, не комментируют сам ход специальной военной операции на Украине.

Об ударе по центру Сум стало известно 13 апреля. Сообщалось, что его нанесли во время награждения бойцов ВСУ и иностранных наемников, Украина обвинила в ударе Россию. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, заявила, что Киев пытается выдать события в Сумах на Украине за «новую Бучу» и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт.

Впоследствии стало известно, что ударом по Сумам удалось ликвидировать командира бригады ВСУ Юрия Юлу, воинское соединение которого, предварительно, участвовало во вторжении в Курскую область.