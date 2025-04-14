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12:21, 14 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска ликвидировали комбрига ВСУ ударом по Сумам

Российские войска ликвидировали комбрига ВСУ Юлу во время удара по Сумам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска ликвидировали командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Юрия Юлу. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил городской совет Бердичева.

Юлу уничтожили во время удара по Сумам, нанесенного 13 апреля. Отмечается, он был назначен на должность комбрига в 2023 году. До этого военнослужащий занимал пост заместителя командира 26-й артиллерийской бригады.

Ранее Forbes сообщал, что 27-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область. По данным издания, на это указывало то, что подразделение является единственным оператором американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, использующим ракеты M30/M31, оборудованные GPS-наведением.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла, что удар по центру города Сумы попал по скоплению военных. Она подчеркнула, что бойцы ВСУ прибыли на награждение.

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