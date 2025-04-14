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17:29, 14 апреля 2025Россия

В Госдуме призвали ввести контроль над этническими анклавами после избиения школьницы

Слуцкий призвал ввести контроль над этническими анклавами после избиения девочки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести контроль над этническими анклавами после того, как в Рязанской области подростки избили и поставили на колени школьницу. Об этом депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале.

«ЛДПР требует контроля над этническими анклавами. Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками», — написал парламентарий.

По его мнению, «малолетних преступников-инородцев», а также их семьи следует ставить на учет, чтобы не позволять им избегать ответственности. Слуцкий также добавил, что в случае отсутствия мер народ сам решит эту проблему.

Видео с произошедшем в Рязанской области ранее опубликовал Telegram-канал «Два майора». На кадрах на протяжении шести минут подростки выясняют отношения — из их разговора следует, что школьница оскорбила мать одного из них. Затем они принуждают девочку опуститься на колени.

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