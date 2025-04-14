В Госдуме призвали ввести контроль над этническими анклавами после избиения школьницы

Слуцкий призвал ввести контроль над этническими анклавами после избиения девочки

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести контроль над этническими анклавами после того, как в Рязанской области подростки избили и поставили на колени школьницу. Об этом депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале.

«ЛДПР требует контроля над этническими анклавами. Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками», — написал парламентарий.

По его мнению, «малолетних преступников-инородцев», а также их семьи следует ставить на учет, чтобы не позволять им избегать ответственности. Слуцкий также добавил, что в случае отсутствия мер народ сам решит эту проблему.

Видео с произошедшем в Рязанской области ранее опубликовал Telegram-канал «Два майора». На кадрах на протяжении шести минут подростки выясняют отношения — из их разговора следует, что школьница оскорбила мать одного из них. Затем они принуждают девочку опуститься на колени.