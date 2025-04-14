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14:06, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о панике западных СМИ из-за действий России в одной сфере

Депутат Луговой: Западные СМИ паникуют из-за действий РФ в сфере миграции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что западные СМИ, включая британские, панически реагируют на действия России в сфере миграции. Об этом он заявил в интервью «Царьграду».

Луговой отметил, что в последние десятилетия Великобритания активно работала над дестабилизацией России изнутри, однако ее планы оказались под угрозой из-за мер, принятых российскими властями.

По его словам, слова зарубежных журналистов о «русских националистах» и «притеснении меньшинств» являются частью устаревшей пропаганды, которая не соответствует действительности. Депутат напомнил, что осенью 2024 года планы Запада столкнулись с угрозой. В то время, указал он, сотрудники ФСБ выявили сеть агентов MI6, действующих под дипломатическим прикрытием в Москве.

По данным «Царьграда», британские агенты пытались подорвать ситуацию в России, используя в том числе Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ. Как пишет издание, была обнаружена связь между лишившимся аккредитации дипломатом Блейком Паттелем и ДУМ. Оперативники установили, что он контактировал с Ильясом Садулиным, начальником отдела науки и образования ДУМ, который также мог быть завербован британскими спецслужбами. При этом, как утверждается, другие агенты посольства в Москве взаимодействовали с оппозиционерами и иноагентами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами.

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