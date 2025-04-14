Терехов: В Харькове произошел взрыв, повреждено гражданское предприятие

В Харькове произошел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

По его словам, под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте возник пожар. Загорелись складские помещения с продуктами питания. Пострадавших не было.

До этого военкор Александр Сладков сообщал, что в Харькове несколько дней продолжался пожар на железнодорожном узле Харьков-сортировка, спасатели не могли потушить огонь. «Три дня туда прилетает, пожары не могут потушить. Харьковчане отчетливо слышали двойную детонацию значит, было попадание в цель», — писал он.