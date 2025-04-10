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00:08, 10 апреля 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о продолжающемся пожаре в Харькове

Сладков: В Харькове третий день не могут потушить пожар на ж/д узле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Харькове третий день продолжается пожар на железнодорожном узле Харьков-сортировка, спасатели не могут потушить огонь. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Три дня туда прилетает, пожары не могут потушить. Харьковчане отчетливо слышали двойную детонацию значит, было попадание в цель», — написал Сладков.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по двум регионам Украины — Харьковской и Днепропетровской областям. Уточнялось, что взрывы также раздались в Купянске, Чугуеве и других городах Харьковской области.

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