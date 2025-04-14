Киев попросил денег у ЕС на ПВО

Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС усилить системы ПВО в стране

Киев призвал европейские страны инвестировать в усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) в стране. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига, сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Глава МИД Украины попросил министров иностранных дел Европейского союза выделить средства для оборудования систем ПВО дополнительными комплексами, пусковыми ракетами и запчастями. Он также предложил европейским государствам инвестировать в программу разработки систем обороны стратегического уровня. Дополнительные деньги ускорили бы процесс ее реализации.