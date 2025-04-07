Евросоюз откажется финансировать «стену дронов» на границе с Россией

МВД Литвы: ЕС не даст Киеву деньги на стену дронов на границе с РФ и Белоруссией

Евросоюз (ЕС) не даст Украине, странам Скандинавии, Польше и странам Прибалтики деньги на «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД республики.

Канал сообщает, что одной из возможных причин отказа может быть то, что ни одна из стран-инициаторов «стены дронов» не объяснила, на что именно им нужны деньги: какие необходимы дроны, как они будут работать и о какой границе идет речь.

Ранее Украина ночью атаковала беспилотниками три региона России. В Минобороны уточнили, что больше всего дронов — восемь — сбили над Ростовской областью.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна хочет компенсировать расходы на Украину и претендует на 400-500 миллионов евро из фондов ЕС за поставленное Украине вооружение. По его словам, у Евросоюза есть инструменты, позволяющие компенсацию, однако передаче средств помогающим Киеву странам НАТО мешает блокировка Венгрией.