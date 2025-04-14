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14:24, 14 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа

Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа были полезными и эффективными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Контакты, подобные недавним переговорам президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, крайне полезны и эффективны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что между Россией и США сложился востребованный механизм связи, позволяющий доносить позиции лидеров двух стран напрямую — «с первых рук».

11 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча российского президента и спецпосланника американского лидера. Суммарно переговоры длились 4,5 часа.

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