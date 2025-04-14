В Кремле высказались об обсуждении Путина и Уиткоффа встречи с Трампом

Песков назвал контакты Путина с Уиткоффом чрезвычайно полезными и эффективными

Президент России Владимир Путин предметно не обсуждал со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась. Потому что любая встреча, конечно, должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.

По словам представителя Кремля, контакты Путина с Уиткоффом чрезвычайно полезны и эффективны, поскольку между странами сложился очень востребованный канал доведения информации друг другу.

11 апреля в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Встреча российского лидера и спецпосланника президента США проходит в здании Президентской библиотеки.