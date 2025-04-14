Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 14 апреля 2025Мир

В Кремле высказались об обсуждении Путина и Уиткоффа встречи с Трампом

Песков назвал контакты Путина с Уиткоффом чрезвычайно полезными и эффективными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предметно не обсуждал со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась. Потому что любая встреча, конечно, должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.

По словам представителя Кремля, контакты Путина с Уиткоффом чрезвычайно полезны и эффективны, поскольку между странами сложился очень востребованный канал доведения информации друг другу.

11 апреля в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Встреча российского лидера и спецпосланника президента США проходит в здании Президентской библиотеки.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше