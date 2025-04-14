В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Крым

Минобороны: ВСУ атаковали Крым и Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в течение 45 минут — в период с 15:20 до 16:05 по московскому времени с помощью четырех беспилотников.

Большинство украинских дронов — три — попытались атаковать Курскую область. Их сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Еще один беспилотник ВСУ перехватили над Крымом, уточнили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 14 апреля, ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью 52 беспилотников. Их сбили над пятью регионами.

