В Минздраве высказались против бодипозитива

Глава Минздрава России Мурашко назвал токсичной идеологию бодипозитива

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал токсичной идеологию бодипозитива. Он отметил, что приверженцы подобного образа жизни предпочитают не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Его высказывание приводит «Российская газета».

По мнению министра, категории пациентов с ожирением нужно помогать. Мурашко против того, чтобы люди, страдающие этим заболеванием, отрицали проблему и жили по принципу принятия тела в любом состоянии.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее стало известно, что Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет.