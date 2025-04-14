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11:46, 14 апреля 2025Россия

В Минздраве высказались против бодипозитива

Глава Минздрава России Мурашко назвал токсичной идеологию бодипозитива
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал токсичной идеологию бодипозитива. Он отметил, что приверженцы подобного образа жизни предпочитают не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Его высказывание приводит «Российская газета».

По мнению министра, категории пациентов с ожирением нужно помогать. Мурашко против того, чтобы люди, страдающие этим заболеванием, отрицали проблему и жили по принципу принятия тела в любом состоянии.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее стало известно, что Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет.

ЖЗЛ
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