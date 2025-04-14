В России осудили двоих военных ВСУ за террористические акты в Курской области

Суд дал до 15,5 года двум украинским боевикам за вторжение в Курскую область

Суд приговорил двоих военных ВСУ к длительным срокам за террористические акты в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Они осуждены по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Как установил суд, в августе 2024 года Сергей Харсун и Святослав Мельник в составе 61-й штурмовой бригады на бронеавтомобиле вторглись на территорию России. Находясь в населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька с целью дестабилизации деятельности органов власти, занимали боевые позиции в больницах и жилых домах. Кроме этого, они запугивали местных жителей и мешали эвакуации.

25 августа 2024 года их задержали военнослужащие Вооруженных сил России.

Суд приговорил Харсун к 15 годам, а Мельника к 15,5 года. Первые пять лет они будут отбывать в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудили украинского боевика за террористический акт в Курской области.