В России оценили возможность перемирия на Украине к Пасхе

Депутат Шеремет отметил отсутствие предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что предпосылок для заключения перемирия в украинском конфликте к Пасхе на данный момент нет. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет отметил отсутствие предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский меньше контролирует фронт, поскольку им управляют страны коллективного Запада.

«Россия прикладывает все усилия, чтобы это случилось как можно раньше, но киевский режим нацелен на продолжение военного конфликта, в том числе, систематически нарушая ранее достигнутые договоренности по энергетическому перемирию», — подчеркнул он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники написало, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Журналисты утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для президента США Дональда Трампа.

