В России родилась девочка без естественных отверстий в организме

В Севастополе хирурги спасли жизнь родившейся без естественных отверстий девочке

В Севастополе родилась девочка без естественных отверстий и каналов в организме, хирурги спасли ей жизнь. Об этом случае рассказал глава российского города Михаил Развожаев в своем Telegram.

Патологию, называемую атрезией, медики выявили внутриутробно, поэтому сразу после рождения ребенка тщательно обследовали и провели оперативное хирургическое вмешательство.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Василий Игнатьев, который провел операцию, подобные случаи крайне редки, но у него есть опыт исправления таких патологий.

После операции девочку 12 дней выхаживали в отделении реанимации. На данный момент ее перевели в отделение патологии новорожденных, где она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее в Челябинске врачи спасли недоношенную девочку, которая родилась размером с ладошку. Ее вес при рождении составлял всего 1,3 килограмма.