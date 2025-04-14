В российском городе мигранта осудили на три года за оправдание теракта в «Крокусе»

В Петербурге мигранта приговорили к 3 годам за оправдание теракта в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге осудили мигранта за оправдание теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его задержали в марте 2024 года, через три дня после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» он оставил комментарии в Telegram-канале сервиса доставки, в которых активно поддерживал террористов и высказывал оправдание их действий.

1-й Западный окружной военный суд приговорил его за оправдание терроризма к трем годам колонии общего режима.

22 марта перед концертом группы «Пикник» вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие ФСБ за оправдание теракта в «Крокусе».

