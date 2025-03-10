Россиянин попал под следствие ФСБ за оправдание теракта в «Крокусе»

ФСБ возбудила дело против жителя Калуги за оправдание теракта в «Крокусе»

Житель Калуги попал под следствие за публикацию поста в соцсети с оправданием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Российская спецслужба выявила, что мужчина во «ВКонтакте» разместил сообщение, оправдывающее преступление, совершенное 22 марта 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

22 марта 2024 года четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии они скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Теракт в «Крокусе» стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.

5 марта сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданку одной из стран Центральной Азии к 1,5 года колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.