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22:48, 14 апреля 2025Из жизни

В российском городе семья осталась без дома из-за енота

В Сочи семья осталась без дома из-за устроившего короткое замыкание енота
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Сочи семья осталась без дома из-за енота, который устроил короткое замыкание. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Пушистый диверсант пробрался на крышу постройки на Енисейской улице, где решил внести свои коррективы в местную электропроводку. Возился он там недолго, но эффект превзошел все ожидания: короткое замыкание, и дом в огне», — указано в сообщении.

Отмечается, что енот быстро убежал, а хозяин дома вызвал пожарных. К моменту их прибытия весь второй этаж дома был охвачен огнем. В конечном итоге дом полностью сгорел.

Ранее в Лос-Анджелесе мужчина вернулся домой после пожара и нашел в подвале огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал как укрытие.

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