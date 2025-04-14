В российском городе семья осталась без дома из-за енота

В Сочи семья осталась без дома из-за устроившего короткое замыкание енота

В Сочи семья осталась без дома из-за енота, который устроил короткое замыкание. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Пушистый диверсант пробрался на крышу постройки на Енисейской улице, где решил внести свои коррективы в местную электропроводку. Возился он там недолго, но эффект превзошел все ожидания: короткое замыкание, и дом в огне», — указано в сообщении.

Отмечается, что енот быстро убежал, а хозяин дома вызвал пожарных. К моменту их прибытия весь второй этаж дома был охвачен огнем. В конечном итоге дом полностью сгорел.

Ранее в Лос-Анджелесе мужчина вернулся домой после пожара и нашел в подвале огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал как укрытие.