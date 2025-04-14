В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Миляев сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что опасность атаки БПЛА объявлена на территории российского региона.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении Миляева.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по региону, работает система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, также зафиксированы прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.