В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

В сети испугались за здоровье казахстанского рэпера Скриптонита (настоящее имя Адиль Жалелов) из-за его внешности на новом фото с блогером Александром Зубаревым. Соответствующая публикация появилась на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке знаменитости позировали, стоя рядом. Музыканта запечатлели в темно-серой оверсайз-футболке и мешковатых голубых джинсах. Также он продемонстрировал обритую налысо голову.

Пользователи обратили внимание на внешний вид артиста в комментариях. «Скриптонит плохо выглядит», «Он не болеет ни чем?», «Надеюсь, у него все хорошо», «Это Скриптонит так постарел?», «Почему он так похудел?» — заявили юзеры.

В феврале находившийся в реабилитационной клинике российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) показал лицо без татуировок.