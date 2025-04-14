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19:46, 14 апреля 2025Ценности

В сети обругали Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе за присутствие на Coachella

Мария Винар

Фото: Jayne Kamin Oncea / Imagn Images / Reuters

Пользователи сети обругали телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе за присутствие на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) анонимного инсайдера под никнеймом @deuxmoi.

На размещенных кадрах 27-летняя бизнесвумен и 29-летний артист держатся за руки. При этом Дженнер попала в объектив папарацци в белом укороченном топе и брюках, а Шаламе — в черных шортах и коричневой футболке.

В комментариях подписчики отметили, что одним из хедлайнеров фестиваля стал бывший возлюбленный Дженнер рэпер Трэвис Скотт. Они сочли ее появление с новым избранником неприемлемым. «Она словно преследует Трэвиса. Представьте, если бы Хейли сделала это с Селеной, ее бы растащили по всей сети», «Как раз вовремя для Трэвиса Скотта», «Странные у них игры», «Это день, когда Кайли представила Тимоти Трэвису», «Как думаете, они пойдут на выступление отца ее детей?» — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео интимного момента Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.

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