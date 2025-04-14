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14:39, 14 апреля 2025Ценности

В сети появились фото Мадонны без фильтров

Фото без фильтров катающейся на велосипеде в Нью-Йорке Мадонны появились в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Hapa Blonde / GC Images / Getty Images

В сети появились фото американской певицы Мадонны (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) без фильтров. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 66-летнюю исполнительницу, когда она каталась на велосипеде по Центральному парку в Нью-Йорке. Звезда надела черную куртку, колготки и бриджи, а также шапку и солнцезащитные очки. Кроме того, она нанесла розовую помаду на губы. При этом на кадрах видно морщины на лице знаменитости и неровный рельеф кожи.

В феврале внешний вид Мадонны на публике в Нью-Йорке разгневал пользователей сети.

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