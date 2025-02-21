Внешний вид 66-летней Мадонны на публике разгневал пользователей сети

Внешний вид американской певицы Мадонны на публике в Нью-Йорке разгневал пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

66-летняя поп-исполнительница прибыла на 60-летие актера Криса Рока в кружевном черном платье-комбинации и пальто с меховыми воротником и манжетами. Помимо этого, звезда надела капроновые чулки и сапоги на каблуках и с прозрачными вставками.

Пользователи сети не оценили внешность Мадонны, о чем написали в комментариях под постом. «Сколько же работы проделано с ее лицом», «Просто тонна косметики на ее лице», «И еще тонна хирургических операций», «Я чувствую запах ржавчины, страданий и формальдегида», — заявили они.

В январе 66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов. На размещенных кадрах певица позировала на кровати.