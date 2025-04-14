В Словакии показали фото со следами пуль на одежде Фицо

Заместитель Фицо Калиняк впервые показал фото одежды премьера со следами пуль

Заместитель премьер-министра Словакии Роберт Калиняк впервые показал фото одежды премьер-министра Роберта Фицо со следами пуль после покушения, пережитого им в мае 2024 года. Снимки он продемонстрировал в интервью словацкому блогеру Оскару Барами, которое опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Калиняк сообщил, что сделал несколько фотографий в больнице, куда политик был доставлен после покушения. Он продемонстрировал изображения на экране своего телефона. На кадрах видна часть пиджака с пулевыми отверстиями и запекшейся кровью.

Таким образом Калиняк ответил на вопрос блогера о доказательствах, которые можно продемонстрировать тем, кто сомневается в правдивости информации о покушении на премьера.

15 мая 2024 года Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Покушение было совершено по политическим мотивам.