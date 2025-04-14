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18:24, 14 апреля 2025Россия

В Союзе женщин раскритиковали одно предложение Госдумы по повышению демографии

Глава СЖР Лахова раскритиковала идею сокращения рабочего дня для женщин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Екатерина Лахова

Екатерина Лахова. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Глава Союза женщин РФ (СЖР) Екатерина Лахова раскритиковала идею сократить рабочий день для россиянок ради повышения рождаемости. Об этом сообщает «Абзац».

По ее мнению, подобные предложение лишены смысла. Председатель союза также подчеркнула, что в подобных случаях необходимо разбирать условия труда в отдельных компаниях, а также понимать, какой возраст у женщин, работающих на предприятиях.

«Перед выборами много будет популистских предложений, поэтому я за то, чтобы в первую очередь проработать непосредственно те мероприятия, которые идут по корпоративно-социальной ответственности, что конкретно можно было бы тому или иному руководителю предложить, чтобы сохранить здоровье как женщин, так и мужчин», — сказала Лахова.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Сделать это необходимо с сохранением заработной платы. По его словам, у молодой девушки нет времени на выстраивание личной жизни и семьи, если она возвращается с работы уставшей.

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