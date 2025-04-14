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08:35, 14 апреля 2025Мир

В США оценили итоги переговоров с Ираном

NYT: Начало диалога США и Ирана по ядерной сделке стало лучшим из возможных
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Непрямые переговоры США и Ирана в Омане положили лучшее начало диалогу по ядерной сделке из возможных. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Это самое лучшее начало, которое только может быть», — заявил директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез.

Эксперт подчеркнул, что стороны «могли оступиться» в своей приверженности переговорному процессу, но они все же договорились о новой встрече и наметили цель переговоров. По мнению директора Программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House Санам Вакил, по итогам встречи в Омане США находятся «в лучшем положении, в котором могли бы быть». Она отметила, что Вашингтон и Тегеран достигли взаимопонимания и продемонстрировали признаки прагматизма.

12 апреля состоялись непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Оманские дипломаты выступили в качестве посредников.

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