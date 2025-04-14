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23:20, 14 апреля 2025Мир

В Венгрии подсчитали будущие затраты ЕС на Украину

Балаж Орбан: Интеграция Украины в ЕС обойдется в €2,5 трлн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Интеграция Украины в Европейский союз (ЕС) обойдется в 2,5 триллиона евро. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на конференции Money Talks 25, передает ТАСС.

«Полная интеграция Украины потребует примерно 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает бюджет ЕС этого года. Кроме того, поддержание функционирования украинского государства обойдется в 100 миллиардов евро в год», — подсчитал он.

По его словам, затраты на восстановление Украины после окончания боевых действий также будут огромными и составят 500 миллиардов евро «по самым скромным оценкам».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал цирком заседание европейских министров о гарантиях безопасности для Украины. «Цирк снова в сборе. Больше оружия, больше денег. Но Украина все равно проигрывает», — сказал он.

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