Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Заседание европейских министров о гарантиях безопасности для Украины назвали цирком

Ирландский журналист Боуз заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на действия Европейского союза (ЕС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 апреля, которую он также назвал цирком.

Боуз сделал репост публикации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что на встрече обсуждают вопрос отправки оружия и денег Украине, а также ее членство в ЕС. «Цирк снова в сборе. Больше оружия, больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни», — отреагировал на его слова западный журналист.

Ранее сообщалось, что на заседании глав министерств иностранных дел стран ЕС в Люксембурге планируют обсудить гарантии безопасности для Украины. Как рассказал высокопоставленный европейский чиновник, еще одной темой для разговоров станет ввод миротворцев на Украину и подготовка 17-го пакета антироссийских санкций.

Перед этим Боуз назвал Украину черной дырой для денег и оружия. Он также обвинил страну в разгуле педофилии и принудительной проституции.

    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

    Принц Гарри намекнул принцу Уильяму на желание помириться

    Россияне заметили загадочное свечение в небе

    Серебряный призер чемпионата России ушла от Плющенко

    Слетавшие в космос женщины объяснили желание выглядеть гламурно на корабле

    Попавшего в беду кота спасли под Воронежем

    Российский губернатор раскритиковал подчиненную за фотографию из Нью-Йорка

    Россия продлила запрет на публикацию данных о добыче нефти и газа

    Спецназ предотвратил вооруженное ограбление российской предпринимательницы

    Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше