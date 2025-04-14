Ирландский журналист Боуз заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на действия Европейского союза (ЕС). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 апреля, которую он также назвал цирком.

Боуз сделал репост публикации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что на встрече обсуждают вопрос отправки оружия и денег Украине, а также ее членство в ЕС. «Цирк снова в сборе. Больше оружия, больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни», — отреагировал на его слова западный журналист.

Ранее сообщалось, что на заседании глав министерств иностранных дел стран ЕС в Люксембурге планируют обсудить гарантии безопасности для Украины. Как рассказал высокопоставленный европейский чиновник, еще одной темой для разговоров станет ввод миротворцев на Украину и подготовка 17-го пакета антироссийских санкций.

Перед этим Боуз назвал Украину черной дырой для денег и оружия. Он также обвинил страну в разгуле педофилии и принудительной проституции.