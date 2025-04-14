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01:50, 14 апреля 2025Мир

На заседании Совета ЕС обсудят ввод миротворцев на Украину

«Европейская правда»: На заседании Совета ЕС обсудят ввод миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

На заседании Совета Европейского союза в Люксембурге в понедельник, 14 апреля, министры иностранных дел стран ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет украинское интернет-издание «Европейская правда».

По данным автора статьи, делегации в том числе коснутся инициативы о вводе «миротворцев» в страну и подготовку 17-го пакета антироссийских санкций. Как уточнил высокопоставленный европейский чиновник, министры возможно обсудят процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, а также увеличение военной помощи Киеву.

По данным издания, главы МИД оценят инициативу зампредседателя Европейской комиссии (ЕК) Каи Каллас о передаче Киеву 2 миллионов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Украина передала странам Запада «список желаний» по вопросу «размещения миротворческой миссии» на территории страны.

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