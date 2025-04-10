Украина отправила Западу «список желаний» по размещению миротворцев

Politico: Украина предоставила Западу список желаний по миротворцам

Украина передала странам Запада «список желаний» по вопросу «размещения миротворческой миссии» на территории страны. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, Украине нужны войска на местах для сдерживания любой агрессии в будущем. «Чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения (...), особенно с учетом того, что США и другие страны блокируют его надежды на приглашение в НАТО», — говорится в тексте публикации.

Politico со ссылкой на заместителя главы офиса президента Украины Павла Палису отмечает, что около десяти стран готовы отправить свои контингенты на Украину.

Однако, отмечает чиновник, есть ряд вопросов, которые предстоит обсудить украинским властям с союзниками. Например, говорит Палиса, это вопросы военного планирования.