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20:18, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Украину уличили в разгуле принудительной проституции и педофилии

Журналист Боуз: На Украине продают органы, женщин и детей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

Ирландский журналист Чей Боуз уличил Украину в разгуле педофилии и принудительной проституции. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Украину он назвал черной дырой для денег, оружия, а также женщин и детей. «Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия — все продается в любимой "европейской" стране фон дер Лгуньи», — пишет Боуз, имея в виду председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что международная помощь составляет примерно 70 процентов бюджета Украины. Так ее долю оценил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

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