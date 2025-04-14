Военнослужащий ВСУ Раптор сообщил о технологическом преимуществе ВС РФ на фронте

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали технологическое преимущество Российской армии на фронте. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным Раптор в интервью «РБК-Украина».

«По моему мнению, враг сегодня действительно технологически оснащен лучше нас. Сейчас они просто штампуют FPV на потоках. И не просто дроны, а с нормальными камерами, с дальней связью, с системной логикой применения», — оценил ситуацию военнослужащий.

Он отметил, что положение остается затруднительным из-за слабости ВСУ в небе. Украинские войска, по мнению военного, не имеют реальной защиты от того, что приносит наибольшие потери: дроны, разведка и артиллерия.

Ранее Раптор призвал забыть про границы Украины 1991 года. Он объяснил это тем, что необходимо закончить конфликт с минимальными потерями территорий.