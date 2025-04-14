Военнослужащий ВСУ Раптор призвал забыть про границы 1991 года

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Раптор призвал забыть про границы 1991 года. Такое заявление он сделал во время интервью «РБК-Украина».

Так он ответил на вопрос о реальности выхода ВСУ на границы Украины 1991 года. «Если честно — я бы советовал людям уже не думать об этом. Не держаться за эту идею», — высказался военный.

Он объяснил это тем, что необходимо закончить конфликт с минимальными потерями территорий. По словам военнослужащего, это уже будет победой для Украины.

«По одной простой причине: мы уже выложились на 100 процентов», — подытожил он.

Ранее в России глава МИД Сергей Лавров объяснил невозможность возвращения Украины к границам 1991 года. «Невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". (...) Разве даже гипотетически можно подумать, чтобы такому человеку отдать этих людей?» — рассказал он.