В ВСУ восхитились способностями российских войск к работе над ошибками

Военнослужащий ВСУ Раптор отметил высокую скорость обучения российских войск

На Украине восхитились высокой скоростью анализа ошибок, допущенных на поле боя, российскими войсками. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Раптор в интервью «РБК-Украина».

«За это время меня удивляет только то, как быстро враг делает анализ своих ошибок и учится на них. Как быстро он переделывает свою тактику ведения боя», — высказался военный.

Он отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями из-за способности российских войск к обучению и работе над ошибками. По словам Раптора, позитивный настрой украинских военных в начале боевых действий пропал из-за преимущества Вооруженных сил России (ВС РФ) на фронте.

Ранее в ВСУ оценили технологическую оснащенность ВС РФ. На Украине заявили об обеспеченности российских войск дронами.