Венгрия закрепила в конституции признание только двух полов

Парламент Венгрии принял 15-ю поправку к конституции страны о признании только двух полов — женского и мужского. Об этом сообщает Telex.
За принятие поправки выступили 140 депутатов, при этом 21 депутат высказался против.
По словам представителей партии «Фидес», данная поправка подразумевает, что пол человека при рождении определен биологически и он может быть или мужским, или женским. Авторы поправки считают, что обязанностью государства является обеспечение правовой защиты естественного порядка и предотвращение попыток, предполагающих возможность смены пола, полученного при рождении.
«Фиксация биологического пола обеспечивает здоровое развитие общества и поддержание основных общественных норм», — говорится в предложении по изменению основного закона.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен закрепить в конституции республики наличие только двух полов — мужского и женского. Он назвал свои планы «возвращением к здравому смыслу».