Премьер Словакии заявил о планах закрепить в конституции признание только двух полов

Премьер Словакии Фицо: В конституции страны будет закреплено только два пола

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом премьер-министр сообщил в программе общественного вещателя STVR «Субботние диалоги».

«Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину. То же самое сделал президент Трамп», — сказал Фицо. Премьер назвал такой план «возвращением к здравому разуму». «У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», — добавил он.

Фицо также с одобрением отозвался о рациональном подходе Дональда Трампа к гендерному вопросу. Кроме того, он отметил, что Европейский союз должен взять пример с американского президента в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. «Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов — мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», — говорится в президентском указе.