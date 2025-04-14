Врач назвала полезный при диабете фрукт

Гастроэнтеролог Сухорукова: Гранат помогает контролировать диабет

Гранат — это один из немногих фруктов, который не только допустим при диабете, но и помогает контролировать заболевание. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости.

По словам врача, гранат часто называют природным инсулином, так как он помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Она добавила, что обычно диабетикам советуют пить по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой.

Сухорукова назвала полезной не только мякоть фрукта: пользу приносят даже косточки и кожура. Она уточнила, что из гранатовой кожуры варят отвары от воспалений в горле, так как в ней много дубильных веществ и органических кислот, которые снимают боль и уничтожают инфекцию. Косточки, продолжила врач, содержат много клетчатки и сложных углеводов, необходимых для хорошей работы ЖКТ.

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