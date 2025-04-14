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21:12, 13 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Рогов: ВСУ ударили по Каменке-Днепровской, целясь в дома гражданских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Каменка-Днепровская, расположенному в Запорожской области. Целью атаки стали дома гражданских, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменке-Днепровской из РСЗО [реактивной системы залпового огня] Vampire чешского производства», — сообщил Рогов.

Он отметил, что зафиксировано минимум четыре прилета. При этом ВСУ пытались попасть в дома мирных граждан. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали мост через реку Обеста в Рыльском районе Курской области. Он расположен в двух километрах от границы с Украиной.

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