ВСУ атаковали мост в Курской области

Хинштейн: Мост через реку Обеста в Курской области поврежден из-за атак ВСУ

Мост через реку Обеста в Рыльском районе, который располагается в двух километрах от границы с Украиной, поврежден из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Курской области Александр Хинштейн.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, за последние два дня ВСУ неоднократно атаковали мост в селе Козино, и теперь объект оказался поврежден.

Часть жителей Козино уже покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза.

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают. Наша задача — обеспечить возможность выезда и помощь каждому», — констатировал Хинштейн.

В феврале из-за обстрела села Козино в Рыльском районе загорелся дом культуры, внутри которого располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли, при обстреле никто не пострадал.