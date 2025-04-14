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09:42, 14 апреля 2025Россия

Зачистку Белгородской области от ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры зачистки от ВСУ Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры зачистки Белгородской области от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ); Их публикует Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

На кадрах видны удары беспилотников по бойцам ВСУ в приграничных районах Белгородской области. Как уточняет канал, кадры сняты близ «зубов дракона» у белгородской Поповки.

«Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселкам. Операторы ударных дронов уничтожают штурмовые группы оккупантов», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 14 апреля, сообщалось, что две штурмовые группы ВСУ попытались просочиться в направлении Демидовки Белгородской области. Попытка проникновения была предпринята через лесные массивы, противник был уничтожен.

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