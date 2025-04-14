Занимавшаяся йогой в квартире россиянка 7 часов провисела в гамаке и оказалась в больнице

Занимавшаяся йогой в квартире петербурженка семь часов провисела в гамаке

Жительница Санкт-Петербурга, занимавшаяся йогой в квартире, семь часов провисела в гамаке и оказалась в больнице. Об этом сообщили в городском комитете здравоохранения.

В ведомстве отметили, что россиянку привезли в хирургическое отделение Елизаветинской больницы. Доктора диагностировали у нее сочетанную травму.

Она пояснила, что во время занятия аэройогой одна петля гамака стянулась в районе правого бедра, вторая — в области поясницы. В таком положении горожанка провела много часов. Выбраться самостоятельно у нее не вышло, помог муж, вернувший домой с работы.

В больнице девушке сделали УЗИ внутренних органов и почек, вен нижних конечностей и мягких тканей бедра. В комздраве Петербурга подчеркнули, что пострадавшей могло понадобиться серьезное хирургическое вмешательство, однако все обошлось — отслойка мягких тканей не произошла.

Ранее сообщалось, что жительница Вологодской области решила заняться йогой и едва не сожгла квартиру.