Россиянка решила заняться йогой и чуть не спалила квартиру

В квартире в Вологодской области произошел пожар из-за аромапалочки

В одной из квартир жилого дома в Вологодской области произошел пожар из-за оставленной хозяйкой ароматической палочки. Об этом стало известно ИА «СеверИнформ».

По данным агентства, собственница жилья решила заняться йогой и перед этим воткнула в горшок на балконе тлеющую аромапалочку. После окончания сеанса россиянка не затушила палочку. Через некоторое время соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Сотрудникам экстренной службы удалось ликвидировать возгорание. Огонь успел оплавить пластиковый корпус горшка, также обуглились подушка на находившемся рядом с палочкой кресле и столешница комода.

Ранее в Москве мужчина зажег аромапалочки и покинул квартиру. В отсутствие собственника случился пожар.