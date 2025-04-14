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14:36, 14 апреля 2025Экономика

Бенефициару аэропорта Домодедово отказали в отмене запрета на выезд

Подмосковный арбитраж сохранил запрет на выезд бенефициару Домодедово Каменщику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дмитрий Каменщик

Дмитрий Каменщик. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области отказал бенефициару аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику в отмене запрета на выезд из России, который ранее был введен в рамках исполнительного производства. Об этом со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел сообщает «Интерфакс».

Бизнесмен подал заявление 4 марта. Постановление судебного пристава о запрете выезде датировано 21 февраля. Эта мера связана с иском Генпрокуратуры с требованием национализировать воздушную гавань.

Основные слушания по иску в отношении ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет Домодедово с 2024 года, его активами распоряжаются Дмитрий Каменщик и Валерий Коган) назначены на 14 мая. Разбирательство вопреки требованиям ответчика проходят в закрытом режиме.

По мнению прокуроров, Каменщик и Коган ввели в заблуждение Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительственную комиссию через создание видимости отсутствия иностранного контроля, что позволило им перевести права на аэропорт «ДМЕ Холдинг». После этого, считают в ведомстве, предприниматели выводили из страны в недружественные юрисдикции активы через погашение облигаций.

В январе суд арестовал все имущество группы, акции и доли в юридических лицах, принадлежащие Каменщику и Когану. Десятый арбитражный апелляционный суд в марте подтвердил решение.

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