Названа дата рассмотрения иска о национализации аэропорта Домодедово

Арбитражный суд рассмотрит иск о национализации аэропорта Домодедово 14 мая

Основные слушания по иску Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства подконтрольного ООО «ДМЕ Холдинг», которое с 2024 года владеет активами аэропорта Домодедово, состоятся 14 мая. О таком решении Арбитражного суда Московской области со ссылкой на картотеку арбитражных дел сообщает РИА Новости.

Дата назначена по результатам предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме. Такой режим был выбран по ходатайству истца на предварительном заседании в феврале. Представители нынешнего руководства аэропорта выступают против закрытого разбирательства, подчеркивая, что общество должно знать правду.

Иск о национализации воздушной гавани подан к Дмитрию Каменщику (контролирует «ДМЕ Холдинг»), еще одному бенефициару группы «Домодедово» Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям. Ведомство просит признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы.

Прокуроры апеллируют к тому, что ответчиками велась «противоправная деятельность по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации».

По их мнению, Каменщик и Коган ввели в заблуждение Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительственную комиссию через создание видимости отсутствия иностранного контроля, что позволило им перевести права на аэропорт «ДМЕ Холдинг».

Претензии возникли из-за вывода прибылей активов из России в недружественные юрисдикции через погашение облигаций. В январе суд арестовал все имущество группы, акции и доли в юридических лицах, принадлежащие Каменщику и Когану и наложил еще ряд запретов. Десятый арбитражный апелляционный суд в марте подтвердил вынесенное нижестоящей инстанцией решение.